Oggi la Campania supera nuovamente 4mila nuovi contagi da Coronavirus. Ecco l’elenco dei nuovi positivi nei singoli comuni così come diffuso dall’Unità di Crisi regionale. Si tratta dei casi rilevati nella sola giornata di oggi 16 novembre e non dei contagi complessivi città per città.

Acerra 34 Afragola 40 Agerola 4 Agropoli 3 Albanella 2 Alvignano 2 Amalfi 2 Angri 20 Arienzo 4 Arzano 20 Atripalda 8 Avella 3 Avellino 29 Aversa 35 Bacoli 18 Baronissi 9 Battipaglia 22 Bellizzi 4 Bellona 4 Benevento 21 Bonea 2 Boscoreale 18 Boscotrecase 5 Bracigliano 2 Brusciano 28 Buccino 2 Caiazzo 5 Caivano 11 Calvi 8 Calvizzano 11 Campagna 12 Camposano 7 Capaccio 13 Capodrise 4 Capua 5 Cardito 16 Carinaro 4 Casagiove 7 Casaluce 4 Casamarciano 4 Casandrino 5 Casapesenna 12 Casapulla 4 Casavatore 12 Caserta 51 Casoria 73 Castelcivita 2 Castelvenere 2 Cellole 3 Ceppaloni 2 Cercola 28 Cervinara 2 Cervino 2 Cesa 7 Cicciano 4 Corbara 14 Crispano 14 Curti 2 Dragoni 2 Eboli 24 Ercolano 82 Faicchio 3 Fisciano 20 Fontanarosa 2 Forchia 2 Forino 4 Forio 17 Frattamaggiore17 Frattaminore 8 Frignano 3 Gesualdo 5 Gragnano 25 Grazzanise 4 Grottaminarda 3 Grottolella 9 Ischia 14 Lettere 3 Lioni 4 Lusciano 9 Maddaloni 19 Maiori 11 Manocalzati 2 Marcianise 23 Mariglianella 10 Marigliano 24 Mercogliano 8 Meta 5 Moiano 7 Mondragone 8 Montemiletto 2 Montesarchio 4 Napoli 493 Nola 20 Ottaviano 13 Pagani 44 Parete 6 Paupisi 8 Pellezzano 5 Pietramelara 3 Poggiomarino 23 Polla 2 Pompei 18 Portici 64 Pozzuoli 54 Pratella 2 Procida 2 Qualiano 18 Quarto 46 Recale 5 Roccadaspide 4 Roccagloriosa 2 Roccapiemonte 8 Roccarainola 3 Salerno 32 Sant’Agnello 2 Sant’Anastasia 20 Sant’Antimo 5 Sant’Arpino 21 Sapri 3 Sarno 22 Sassano 2 Saviano 14 Scafati 12 Scisciano 3 Serino 4 Siano 5 Sperone 4 Striano 16 Succivo 6 Teano 5 Teggiano 4 Terzigno 11 Teverola 25 Torrecuso 4 Tramonti 9 Trecase 5 Tufino 3 Tufo 2 Vallata 2 Villaricca 20 Visciano 4 Vitulazio 4 Volla 30