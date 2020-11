Sono 4.601 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 25.806 tamponi. Si tratta del dato più alto di nuovi casi registrato in un solo giorno in Campania. Dei 4.601 nuovi positivi (il 17,8% sul totale dei tamponi analizzati), 284 sono sintomatici (il 6,1%) mentre 4.317 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 86.919, mentre il totale dei tamponi esaminati è 1.123.703. L’unità di crisi della Regione Campania inserisce nel bollettino odierno 15 nuovi decessi legati al coronavirus, specificando però che si tratta di decessi avvenuti tra il 4 e il 7 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 826. Sono 440 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 16.441.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.601

di cui:

Asintomatici: 4.317

Sintomatici: 284

Tamponi del giorno: 25.806

Totale positivi: 86.919

Totale tamponi: 1.123.703

​Deceduti: 15 (*)

Totale deceduti: 826

Guariti: 440

Totale guariti: 16.441

(*) Deceduti tra il 4 e il 7 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 186

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.817