Si allunga ancora la lista di decessi all’ospedale Moscati di Avellino per il Coronavirus. Altri tre morti nel giro di poche ore. È deceduta, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 93enne residente a Volturara Irpina. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 novembre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva nel reparto di Medicina d’Urgenza.

In tarda mattina è spirata una 81enne di Avellino. Subito dopo è morta una 86enne di Aiello del Sabato che era stata già ricoverata in gravi condizioni.