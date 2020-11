L’ospedale di Boscotrecase potrà accogliere sei pazienti in più e rispondere alle continue richieste che arrivano con l’aumento delle persone contagiate e con i sintomi. Attivati altri sei posti in terapia sub-intensiva, dove saranno indirizzati i malati la cui diagnosi consegna un’alta “criticità”. È un passo in avanti nella riorganizzazione della struttura sanitaria in continua espansione. E, nel frattempo, sta rientrando anche l’emergenza personale determinata dai contagi tra medici e infermieri dei giorni scorsi. In molti sono sulla via della guarigione e rientreranno a breve in servizio.

Intanto, lunedì al Covid Hospital attesi nuovamente i dipendenti dell’Ufficio Tecnico dell’Asl per fare il punto sui lavori che, a fine mese, dovrebbero portare all’attivazione delle soste per l’area di lavoro di medici e infermieri con il recupero di altre stanze per i pazienti. In atto anche trasferimenti di infermieri da un reparto all’altro grazie al grande lavoro svolto fin qui dal caposala Giovanni Savino.