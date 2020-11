La fretta dopo l’attesa per ripartire, così sarà volata qualche parola di troppo che ha portato ad una serie di spintoni. A raccontarlo è Salernosanità.it. Una lite, dunque, tra un medico del 118 ed un infermiere del Covid Hospital di Scafati. Tutto sarebbe stato scatenato dai tempi lunghissimi per prendere un paziente da ricoverare e per permettere dunque all’ambulanza di ritornare sul territorio. Così tra il medico e l’infermiere sono partiti una serie di spintoni.

Secondo quanto appreso l’infermiere si sarebbe fatto subito refertare e gli sono stati concessi alcuni giorni di prognosi. Da chiarire, tuttavia, l’esatta ragione per cui è scoppiata la lite dove certamente la tensione per una situazione complicata ha fatto la propria parte.