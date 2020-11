Ancora un morto a causa del Covid-19 a Torre del Greco, il quindicesimo legato alla cosiddetta seconda ondata e il trentacinquesimo da inizio pandemia. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba. A perdere la vita è stata una donna di 81 anni. Torna a crescere anche il numero dei nuovi contagiati che sono ora 923, di cui venti ospedalizzati. Intanto, intensificata l’attività di sanificazione delle strade della città. In considerazione, infatti, della particolare emergenza sanitaria in atto, e, a seguito delle ulteriori misure restrittive di carattere nazionale, applicate anche alla Regione Campania, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha ritenuto necessario potenziare – di concerto con il VI Settore Verde Pubblico del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco– gli interventi di sterilizzazione dei luoghi urbani sull’intero territorio comunale.

Gli interventi, effettuati con personale e mezzi propri dell’Ente, seguiranno una ripartizione territoriale giornaliera e proseguiranno – agenti atmosferici permettendo – secondo un apposito calendario in modo da garantire l’effettuazione del servizio sia nelle zone centrali, sia in quelle periferiche della città. «Abbiamo ulteriormente incrementato – dice il sindaco – l’attività di sanificazione delle strade, in un momento particolare e complesso, dovuto all’emergenza sanitaria che investe anche il nostro territorio, per intervenire con tutte le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del virus».