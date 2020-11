Coronavirus, positiva la sindaca del Comune nolano: «Anche mia figlia ha il Covid»

Positiva al Coronavirus la neosindaca di Casamarciano, Carmela De Stefano. È stata lei ad annunciare il contagio attraverso una diretta Facebook in cui ha riferito che anche la figlioletta ha purtroppo contratto il Covid. «Dopo la positività dell’assessore Pietro Tortora anche io come gli altri assessori ci siamo sottoposti al tampone che per me e mai figlia è risultato positivo».

La sindaca di Casamarciano spiega poi di avere avuto sintomi per qualche giorno e che la situazione va fortunatamente migliorando: «Gli assessori negativi stanno continuando a lavorare così come i dipendenti comunali. La macchina amministrativa non si ferma, ma vi chiedo di stare attenti». La sindaca De Stefano ha intanto avviato uno screening per l’intero personale del municipio.