“A livello generale sembra si stia registrando un miglioramento e mi fa piacere riportarlo ovviamente con tutte le cautele possibili. Questo fa ben sperare per le prossime settimane, naturalmente tutto dipende da noi e da come ci comportiamo, per cui dobbiamo ancora di più rispettare le regole perché la via su cui camminiamo è ingannevole e si può ricadere.

Tuttavia cerchiamo di fare il carico di speranza e fiducia con queste notizie”, conclude il primo cittadino.