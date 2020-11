Continua a correre il Coronavirus in Campania: dopo il record assoluto di ieri, oggi il virus fa registrare un’altra impennata di nuovi di contagiati con 3.120 positivi su 15.793 tamponi effettuati, 1.481 in meno di ieri ma con 10.013 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo un test su cinque, il 19,76%, più di ieri quando la percentuale era ferma al 17,83%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.710 sono asintomatici e 410 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 34.299 contagiati in meno di una settimana.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.120

di cui:

Asintomatici: 2.710

Sintomatici: 410

Tamponi del giorno: 15.793

Totale positivi: 90.039

Totale tamponi: 1.139.496

​Deceduti: 18

Totale deceduti: 844

Guariti: 434

Totale guariti: 16.875

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 191

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.949