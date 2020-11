Più guariti che nuovi casi nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania. Sono 1.626 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 14.286 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’11,3%. Dei 1.626 nuovi positivi, 195 sono sintomatici e 1.431 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 155.319, mentre sono 1.586.159 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino odierno della Campania sono inseriti 42 nuovi decessi; in una nota si specifica che 18 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 24 sono deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio della pandemia sale a 1.673. Sono 1.843 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 49.119.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.626

di cui:

Asintomatici: 1.431

Sintomatici: 195

Tamponi del giorno: 14.286

Totale positivi: 155.319

Totale tamponi: 1.586.159

​Deceduti: 42 (*)

Totale deceduti: 1.673

Guariti: 1.843

Totale guariti: 49.119

* 18 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 182

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.141

* Posti letto Covid e Offerta privata