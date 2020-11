Oggi si torna ad oltre quattromila contagi in Campania, ma con un gran numero di tamponi in più rispetto a ieri. Ecco come sono divisi i casi comune per comune così come diffuso oggi dall’Unità di Crisi Regionale. Si tratta dunque dei nuovi positivi per città di residenza rilevati oggi 12 novembre.

Acerra 39 Afragola 14 Agerola 2 Agropoli 5 Airola 2 Alife 3 Altavilla Silentina 3 Amorosi 3 Angri 23 Apollosa 2 Ariano Irpino 2 Arienzo 7 Arpaia 2 Arzano 15 Atena Lucana 2 Atripalda 5 Avella 11 Avellino 18 Aversa 56 Bacoli 11 Bagnoli Irpino 3 Baiano 8 Barano d’Ischia 7 Baronissi 10 Battipaglia 5 Bellizzi 3 Bellona 4 Benevento 9 Bonea 2 Boscoreale 9 Boscotrecase 5 Bracigliano 13 Brusciano 58 Bucciano 2 Buccino 12 Caianello 3 Caivano 20 Calvanico 2 Calvi Risorta 4 Calvizzano 17 Campagna 11 Camposano 5 Capodrise 11 Capriglia Irpina 5 Capua 7 Carbonara di Nola 4 Cardito 19 Carinaro 3 Casagiove 12 Casal di Principe 19 Casalbore 2 Casalnuovo di Napoli 17 Casaluce 4 Casamarciano 2 Casamicciola Terme 6 Casandrino 12 Casapesenna 6 Casapulla 2 Casavatore 15 Caserta 52 Casola di Napoli 9 Casoria 35 Castel Morrone 3 Castel San Giorgio 6 Castel San Lorenzo 2 Castel Volturno 17 Castellammare di Stabia 95 Castello di Cisterna 3 Cava de’ Tirreni 22 Cellole 3 Cercola 14 Cervino 11 Cesa 6 Cesinali 2 Cicciano 17 Cimitile 9 Circello 2 Colliano 3 Contursi Terme 4 Corbara 10 Crispano 6 Curti 7 Dugenta 2 Eboli 14 Ercolano 68 Felitto 2 Fisciano 13 Forio 23 Frattamaggiore 28 Frattaminore 17 Frigento 3 Frignano 8 Gesualdo 3 Gioia Sannitica 4 Giugliano in Campania 145 Gragnano 38 Grazzanise 2 Gricignano di Aversa 11 Grottaminarda 4 Grumo Nevano 4 Ischia 35 Lacco Ameno 4 Lauro 5 Lettere 12 Lioni 2 Lusciano 17 Macerata Campania 11 Maddaloni 45 Marano di Napoli 47 Marcianise 36 Mariglianella 16 Marigliano 42 Massa di Somma 10 Massa Lubrense 7 Melito di Napoli 38 Mercato San Severino 8 Mercogliano 5 Meta 3 Mirabella Eclano 2 Moiano 8 Mondragone 2 Monte di Procida 8 Montecorvino Pugliano 2 Montecorvino Rovella 3 Monteforte Irpino 7 Montella 2 Montesarchio 5 Moschiano 2 Mugnano del Cardinale 8 Mugnano di Napoli 35 Napoli 343 Nocera Inferiore 33 Nocera Superiore 18 Nola 54 Nusco 2 Oliveto Citra 5 Orta di Atella 21 Ottaviano 22 Padula 5 Pagani 51 Palma Campania 11 Palomonte 2 Parete 13 Pellezzano 11 Piano di Sorrento 3 Piedimonte Matese 4 Pietramelara 3 Pignataro Maggiore 4 Poggiomarino 29 Polla 2 Pollena Trocchia 10 Pomigliano d’Arco 47 Pompei 15 Pontecagnano Faiano 3 Portici 74 Portico di Caserta 5 Pozzuoli 29 Prata di Principato Ultra 2 Prata Sannita 3 Prignano Cilento 4 Procida 5 Qualiano 21 Quarto 26 Recale 5 Roccabascerana 3 Roccapiemonte 2 Roccarainola 17 Rotondi 2 Sala Consilina 10 Salerno 53 San Bartolomeo in Galdo 29 San Cipriano d’Aversa 14 San Gennaro Vesuviano 6 San Giorgio a Cremano 30 San Giorgio del Sannio 2 San Giovanni a Piro 2 San Giuseppe Vesuviano 36 San Gregorio Magno 4 San Lorenzello 2 San Marcellino 12 San Marco Evangelista 2 San Martino Valle Caudina 2 San Marzano sul Sarno 13 San Nicola la Strada 21 San Paolo Bel Sito 5 San Pietro al Tanagro 2 San Potito Sannitico 2 San Prisco 8 San Sebastiano al Vesuvio 6 San Tammaro 9 San Valentino Torio 18 San Vitaliano 12 Sant’Agata de’ Goti 16 Sant’Anastasia 33 Sant’Angelo d’Alife 4 Sant’Antimo 20 Sant’Antonio Abate 49 Sant’Arpino 9 Sant’Egidio del Monte Albino 7 Santa Maria a Vico 23 Santa Maria a Vico 23 Santa Maria Capua Vetere 21 Santa Maria la Carità 7 Santa Maria la Fossa 11 Santa Marina 4 Sarno 20 Saviano 20 Scafati 43 Scisciano 11 Senerchia 3 Serino 2 Serrara Fontana 3 Sessa Aurunca 12 Siano 2 Sicignano degli Alburni 2 Solofra 6 Somma Vesuviana 69 Sperone 8 Striano 4 Succivo 6 Terzigno 21 Teverola 7 Torella dei Lombardi 2 Torre Annunziata 30 Torre del Greco 66 Trecase 9 Tufino 2 Vallata 3 Valle di Maddaloni 2 Venticano 2 Vico Equense 16 Villa di Briano 5 Villa Literno 9 Villaricca 38 Visciano 4 Vitulano 2 Volla 9