«Come amministrazione comunale ci sentiamo particolarmente colpiti oggi dalla notizia della dipartita dell’ingegner Federico Pascale. Non dimenticheremo mai la sua disponibilità, la sua professionalità, la sua bontà d’animo. L’ingegnere ci lascia nello stesso giorno in cui ci lascia anche la nostra concittadina Teresa Cutolo: entrambi sono le ennesime vittime ottavianesi di questo bruttissimo virus. Alle loro famiglie va il pensiero commosso di tutta Ottaviano. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

Commosso per l’ingegnere anche il pensiero dell’assessore Giorgio Marigliano: «Ottaviano piange un’altra vittima di questo maledetto virus. Forse la pioggia ha voluto anticipare le lacrime, il dolore e il vuoto che porterà all’intera comunità la scomparsa di una persona di sentimenti, valori e principi puliti che è stato e sarà il nostro l’Ing. Federico Pascale. Perdo oggi una parte di me. Perdo un amico. Perdo un fratello. Perdo una persona eccezionale che ha saputo starmi vicino in diverse occasioni, mostrandomi sempre tutta la sua generosità. Perdo le scelte comuni e perdo gli insegnamenti reciproci. Ma non perdo i ricordi, non perdo la nostra strada che è ancora lunga se Dio vorrà».