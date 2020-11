Il Coronavirus si è portato via un noto ortopedico del Cardarelli, Cosimo Russo. Fatale per lo stimato professionista il peggioramento improvviso delle attività respiratorie.Tanti i messaggi di cordoglio per salutare “la colonna portante dell’ospedale più grande del mezzogiorno”.

“Apprendo della dipartita anche del Dott. Cosimo Russo valente ortopedico. Un vero amico e anche Cosimo, da quando ha lasciato il Cardarelli, era di Melito dove aveva il proprio studio. Oltre per la sua bravura professionale eccellenza per la chirurgia ginocchio, ricordo la sua immensa disponibilità, cordialità e amicizia. Una giornata bruttissima. Ciao Cosimo”, scrive Salvatore Ronghi, ex vicepresidente del consiglio regionale e amico del professionista.