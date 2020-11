Ricovero in ospedale ieri pomeriggio per il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri. Nei giorni scorsi era stato lo stesso primo cittadino a comunicare la sua positività al Covid-19. Ieri la necessità del trasferimento al Moscati di Avellino per problemi respiratori. Ma la situazione non è preoccupante. Lo scrivono su Facebook i rappresentanti del Coc (Centro Operativo Comunale) di Gesualdo.

“Nonostante le difficoltà il nostro caro Edgardo è apparso assolutamente lucido e determinato – affermano dal Coc – Ci ha rassicurati e, soprattutto, ci ha chiesto di tenerlo costantemente aggiornato sull’evoluzione della situazione a Gesualdo. A lui va il nostro più sentito in bocca al lupo e la solidarietà di tutti”.