È pesante l’ultimo bollettino dell’Asl sui contagi a Torre del Greco, che continua ad essere tra i comuni dell’Area Metropolitana maggiormente colpiti dalla pandemia di Coronavirus. Ieri il Centro Operativo Comunale ha fatto sapere di avere dovuto conteggiare un altro decesso per Covid, una donna 80enne, C.A. Altri 59 sono i nuovi casi di positività, uno di questi è stato ricoverato in ospedale, mentre 58 risultano per ora asintomatici. E ci sono 7 guarigioni. Tutti in isolamento domiciliare i 58 asintomatici. Il totale degli ospedalizzati è di 15 persone; in isolamento domiciliare risultano 632 cittadini. Sono stati 29 i decessi di questa pandemia, mentre si contano 292 guarigioni.

«Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alla famiglia della nostra concittadina, scomparsa, a cui va il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale». Istituito dall’Asl un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8 alle ore 20. È il seguente: 800936630. Il Coc precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 15.45. Predisposto anche un secondo numero di linea: 0818497030 reperibile nei medesimi giorni ed orari.