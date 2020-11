Si contano ancora i morti per Coronavirus in Irpinia. Cinque i decessi in meno di 24 ore. Al “Frangipane” di Ariano Irpino sono deceduti una 77enne di Fontanarosa, una 66enne di Sturno e un 76enne di Pozzuoli. Altre due vittime all’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Si tratta di una 89enne di Montoro e un 82enne del capoluogo irpino.

La donna è stata trasportata ieri sera in gravissime condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera ed è stata ricoverata in terapia intensiva. L’uomo era invece ricoverato nella terapia subintensiva del Covid Hospital dal 10 novembre; il 13 era stato intubato e trasferito nell’area rossa della terapia intensiva.