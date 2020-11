I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno denunciato una 39enne per accensioni ed esplosioni pericolose. La donna aveva deciso di festeggiare il compleanno del figlio accendendo, allo scoccare della mezzanotte, alcune batterie pirotecniche in via Gradini, ma i forti rumori hanno allertato la pattuglia presente in zona. La donna è stata anche multata per non aver rispettato il divieto di circolazione oraria imposto dalle recenti norme anti Covid.

Nel rione Forcella i militari della compagnia di Napoli Stella hanno denunciato per evasione un 28enne che, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori la sua abitazione. Sempre a Forcella, in via delle Zite, i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Stella hanno trovato e sequestrato all’interno di un appartamento 663 capi di abbigliamento contraffatto (giacche, borse, cinture, portafogli e scarpe) di varie marche e brand. L’immobile non era abitato ma utilizzato come deposito.