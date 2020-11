Non accenna a fermarsi la crescita dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco dove nelle ultime 24 ore si sono registrati altri venti casi. Ad annunciarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana Giovanni Palomba che in una nota sottolinea come tutti siano in forma asintomatica.

Al termine dell’aggiornamento con l’Asl Napoli 3 Sud e con l’unita’ di crisi regionale, il Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale ha comunicato anche cinque avvenute guarigioni, che porta il numero dei negativizzati dall’inizio della pandemia a quota 177. Sale invece a 323 il numero complessivo degli attuali contagiati, otto dei quali ospedalizzati.