Per la Campania si stanno completando le ispezioni degli ispettori ministeriali, quindi per una decisione su un eventuale passaggio da zona gialla ad arancione o rossa si aspetta il monitoraggio di venerdi’. Lo spiegano fonti di governo al termine della riunione a Palazzo Chigi. Nel frattempo pero’, aggiungono le stesse fonti, “il governo non rimane con le mani in mano: se c’e’ stress sulle strutture sanitarie si interviene con l’esercito e con la possibilita’ di nuovi Covid hotel a Napoli”, un punto sul quale il premier Giuseppe Conte avrebbe sentito il capo della protezione civile Borrelli.

A quanto apprende l’Adnkronos, nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza si sarebbe valutato l’invio dell’Esercito e della Protezione civile a Napoli. L’idea, caldeggiata anche dal presidente del Consiglio, sarebbe finalizzata a dare supporto e sostegno alle strutture sanitarie in affanno e ad allestire ospedali da campo, non legata dunque a timori per l’ordine pubblico.