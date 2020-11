Nuove misure restrittive disposte a Casamarciano per contenere la diffusione del contagio da Covid_19. Nel piccolo comune dell’agro nolano guidato dal sindaco Carmela de Stefano, risultata positiva al virus una settimana fa, attualmente si registrano 44 contagiati e 18 guariti. Numeri che hanno indotto l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti ulteriormente stringenti. Fino al 3 dicembre sarà dunque vietato l’accesso ai pubblici uffici, fatta eccezione per le urgenze, e comunque sempre previa prenotazione. Stop anche alla sosta nelle aree verdi (dove si creano i maggiori assembramenti) e alla circolazione, anche pedonale, in via Domenico Vaccaro e via Santa Maria. Multe salate per i trasgressori.

“Non possiamo più permetterci atteggiamenti di lassismo e comportamenti irresponsabili che minano l’incolumità di tutti – dichiara il sindaco Carmela de Stefano – Chi sbaglia paga. Non voglio più vedere ragazzi che girano per il paese incuranti del pericolo che corrono e che portano anche nelle loro case, con il rischio di contagiare i familiari. Adesso basta”.