Un esposto alla Procura “sui ritardi verificatisi nelle cure domiciliari e nel ricovero del proprio dirigente Francesco Ruotolo, splendida figura sempre a disposizione della Napoli delle classi subalterne, a partire dal suo Rione Sanita’, morto per covid19 nell’ospedale Cardarelli” e’ stato presentato oggi dalla Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista come fa sapere una nota sottoscritta da Rosario Marra, segretario provinciale.

“Quanto accaduto al nostro compagno – con soccorsi chiamati che non arrivano, ritardi nella comunicazione all’ASL competente della sua positivita’ al coronavirus e molto altro – e’, purtroppo – si sottolinea – parte di una casistica non isolata negli ospedali della nostra citta’ e della nostra Regione. Pertanto l’iniziativa intrapresa, d’intesa con la famiglia del nostro compagno, di coinvolgere la magistratura, e’ stata messa in essere soprattutto per evitare che casi simili si continuino a ripetere”.