Dieci ore all’esterno dell’ospedale di Castellammare di Stabia con una diagnosi da Covid e attaccato all’ossigeno. A scriverne è Fanpage, che ha un video registrato da una donna disperata e pubblicato su Facebook dalla pagina “Stabiesi al 100%”. «Le immagini mostrano il marito della donna che giace in auto nel parcheggio dell’ospedale San Leonardo: l’uomo è positivo al Coronavirus ed è arrivato nel nosocomio a mezzogiorno, come precisa la donna, perché la saturazione è scesa pericolosamente, arrivando anche a 74. All’uomo, dopo la riscontrata positività, è stata riscontrata presso un centro privato, dopo una Tac, anche una polmonite bilaterale, tipica conseguenza, come abbiamo imparato, del Sars-Cov-2», scrive il giornale online.

«Aspettano che mio marito muoia per intervenire?» si chiede la donna. Dopo la pubblicazione del video, soltanto in tarda serata, dopo ore di attesa in automobile, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e ricoverato al San Leonardo, come fanno sapere gli amministratori della pagina “Stabiesi al 100”, «che ci hanno tenuto ad aggiornare le centinaia di persone che hanno commentato il video indignati e preoccupati per le sorti dell’uomo», scrive infine Fanpage.