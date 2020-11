Emergenza Covid-19, l’Ente autonomo Volturno ferma i treni dalla tarda mattina al primo pomeriggio e in serata. Da lunedi’ si annunciano nuovi disagi per i pendolari che si servono dei treni dell’Ente autonomo Volturno per i loro spostamenti: come si legge dal sito dell’azienda dal 23 novembre e’ stata programmata ”una riduzione del servizio ferroviario e di quello automobilistico”. Nello specifico, per le linee della Circumvesuviana da lunedi’ il servizio sara’ sostanzialmente garantito (con piccole variazioni a seconda delle tratte) dal mattino e fino alle 11 e dalle 15 alle 20.

Stesso discorso per le linee della Circumflegrea Montesanto-Licola, della Cumana Montesanto-Torregaveta e per il Metro Arcobaleno Napoli Nord Piscinola-Aversa. Va un po’ meglio lungo le tratte suburbane Napoli-Cancello-Benevento e Napoli-Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte Matese, dove il servizio sara’ assicurato nel primo caso dalle 4.59 alle 10.10 e dalla 12.27 alle 21.06 e nel secondo dalle 5.21 alle 10.43 e dalle 13.45 alle 22.14. L’effetto della riduzione sulle corse per il servizio su gomma, che partira’ da domani, domenica 22 novembre, e’ consultabile sul sito internet dell’Eav. ”Le recenti disposizioni emanate attraverso il Dpcm del 3 novembre – le motivazioni addotte dall’azienda – con la successiva decisione del Ministero della Salute che colloca la Campania nella cosiddetta ‘zona rossa’, e le conseguenti ordinanze del presidente della Regione Campania, la sospensione delle attivita’ didattiche ed universitarie in presenza, il ricorso sempre piu’ massivo allo smart-working e la chiusura di alcune attivita’ commerciali e produttive, hanno determinato una notevolissima flessione della presenza di viaggiatori a bordo dei mezzi aziendali. In considerazione della drastica riduzione della domanda, Eav operera’, a decorrere dal 23 novembre, una riduzione del servizio ferroviario e di quello automobilistico”.

La rimodulazione del programma di esercizio si aggiunge ai disagi che i pendolari stanno sostenendo da giorni, a causa della diatriba in atto tra azienda e lavoratori sui turni di straordinario, che ha portato nella giornata odierna a programmare per le linee della Circum la cancellazione di 35 corse, oltre alla soppressione di tre tratte (Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale, Torre Annunziata-Poggiomarino e Poggiomarino-Sarno). Problematiche alle quali Eav ha provato a trovare una soluzione istituendo un servizio aggiuntivo di autobus per la giornata odierna fino alle 20, con partenze ogni 60 minuti per collegare Napoli Porta Nolano a Sorrento, Baiano, Poggiomarino e San Valentino Torio (via Sarno) e per le linee flegree il capolinea Mostra a Licola.

”Il servizio – si legge in una nota – sara’ effettuato con autobus noleggiati da terzi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio Covid-19”.