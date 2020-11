“Ad oggi sul nostro territorio abbiamo 100 positivi attivi e 9 nostri concittadini guariti e 110 in isolamento fiduciario. Auguriamo a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione. Emetto una nuova ordinanza con le seguenti restrizioni: è fatto divieto di uscire dopo le ore 20 su tutto il territorio comunale se non per comprovate esigenze; è fatto divieto assoluto per i minorenni fino a 16 anni di età di uscire, se non accompagnati con i genitori; restano in vigore tutte quelle che sono le aperture fino alle 22 che il DPCM prevede attualmente”. Ad annunciarlo è il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado.

Il primo cittadino continua: “Da martedì (domani ndr) inizieremo il nostro ciclo di sanificazione di 12 interventi che verranno effettuati il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20. Vi prego indossate la mascherina e rispettiamo il distanziamento sociale”.