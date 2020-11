Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Afragola con l’ accusa di maltrattamenti protratti nel tempo nei confronti delle due figlie., cominciati nel 2008, quando erano minorenni. Ad ottobre – secondo quanto ricostruito dai militari – il 43 enne, che era stato denunciato dalle figlie , avrebbe tentato di estorcere al compagno di una di esse 2 mila euro per fare fronte alle spese legali.

L’ uomo – già denunciato per altri reati in passato – è stato trovato anche in possesso di un revolver calibro 357 magnum con matricola cancellata durante una perquisizione domiciliare , ed è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.