”Sono senza parole, il nostro amico e fratello Diego se ne è andato. Signore, per favore, accoglilo a braccia aperte. E’ stato e sarà sempre speciale per tutti noi. Per sempre uniti”. Con queste parole l’ex giocatore del Napoli Antonio Careca, ricorda con un post sul suo profilo Instagram Diego Armando Maradona.

Careca, che con El Pibe de oro e Bruno Giordano formava il tridente azzurro la ‘MAGICA’ che portò nell’87 stava per portare il secondo scudetto a Napoli, pubblica una foto che lo ritrae con Diego sorridente dopo uno dei tanti goal fatti insieme.