Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, illustrando il programma di governo in Consiglio regionale, annuncia un “grande progetto di rilancio della Campania fondato su 5 obiettivi fondamentali”. Il primo punto e’ “l’acquisizione di un piano industriale in grado di collocare il nostro apparato produttivo, in maniera non drogata, nell’ambito del mercato mondiale puntando sulle nostre eccellenze. Penso a un piano di sviluppo della nostra economia in grado di reggere con le esigenze di competitivita’ del mercato mondiale”. De Luca parla anche di “risolvere definitivamente le criticita’ ambientali che soffriamo da decenni, a partire dal problema dei rifiuti, il ciclo delle acque e la depurazione”.

Il terzo punto e’ quello della “qualita’ urbana – dice il governatore – con la riqualificazione di interi territori della regione, a partire dal completamento dei masterplan e da interventi nelle periferie urbane”. La Regione Campania “puntera’ a valorizzare la sua anima potenziando i suoi valori di fondo: la solidarieta’, la cultura e l’identita’”, sottolinea il presidente della giunta, spiegando che il quinto obiettivo, che definisce “il piu’ importante di tutti” e’ quello di “operare una sburocratizzazione radicale e puntare alla digitalizzazione totale di tutti i servizi e di tutte le attivita’. L’obiettivo e’ la Campania prima in Italia dal punto di vista della digitalizzazione”.