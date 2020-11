Sorpreso mentre girava in un quartiere residenziale di Boscoreale con attrezzi da scasso al seguito. I carabinieri hanno denunciato un 42enne del luogo, già noto alle forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti mentre girava a bordo della propria autovettura in un quartiere residenziale della cittadina vesuviana.

I militari dell’Arma l’hanno prontamente bloccato e perquisito. Trovati all’interno dell’auto attrezzi da scasso: una cesoia, un piccone ed una tronchese. È stato quindi denunciato.