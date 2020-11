Pino Giordano, neomelodico che da tempo ha deciso di lasciare il palcoscenico con un passato a The Voice. E’ lui l’artista a cui hanno fatto esplodere un ordigno artigianale sistemato sotto all’autovettura. Il fatto nella notte tra sabato e domenica a Volla. Oggi il cantante, incensurato, è una guardia giurata. Dunque è tutto da trovare il movente di un attacco che tra l’altro non è neanche detto che sia alla sua persona.

Nello scoppio sono rimaste danneggiate anche altre due auto e sono andati in frantumi i vetri delle abitazioni poco distanti. L’esplosione non ha provocato feriti. Sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.