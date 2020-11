Un boato e poi le fiamme nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 novembre, per una esplosione avvenuta a Pagani. Un forte boato ha spaventato i residenti di via Taurano poco prima delle 23. All’interno di un negozio di detersivi e prodotti per la casa è divampato un incendio dopo la deflagrazione di un ordigno.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti di Polizia che indagano sull’episodio per risalire all’autore dell’esplosione e all’origine. Non si esclude la pista dolosa.