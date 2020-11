Paura a Casal di Principe dove a causa del maltempo un auto con all’interno una famiglia è rimasta bloccata in un fiume d’acqua che si è riversato sulla strada. Fortunatamente un autista della linea M2B Aversa-Mondragone in servizio è riuscito a salvare la sfortunata famigliola estraendola dall’abitacolo. “Un plauso all’operatore di esercizio CTP Roberto Ascione, che stasera ha tratto in salvo una famiglia con due bambine bloccati nella loro auto rimasta immersa nell’acqua, mentre lui era in servizio sulla vettura 3838 impegnata sulla linea M2B Aversa-Mondragone. Le foto a Casal di Principe.” Lo scrive Augusto Cracco, amministratore di Ctp.

E sui social sono arrivati subito i complimenti per il coraggio dell’autista. La presidente di un’altra partecipata comunale, Asìa, l’azienda dell’igiene urbana di Napoli, Maria De Marco, scrive: “Coraggio e responsabilità! Congratulazioni per il lavoratore“. Mentre un altro collega commenta: “Complimenti all’autista, questi uomini andrebbero assolutamente premiati“.