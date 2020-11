Una bomba è stata fatta esplodere poco fa a Sarno in Via Laudisio in pieno Centro Storico. Secondo quanto si apprende l’ordigno sarebbe stato lanciato e fatto detonare praticamente all’istante. Sul posto ci sono le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.

Naturalmente è ancora tutto da chiarire, ma non ci sono fortunatamente feriti. Lo scoppio è stato molto forte ed è stato avvertito da grossa parte della popolazione. Molti sono scesi in strada per timore che l’esplosione potesse avere provocato danni.