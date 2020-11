Ora sta meglio il bambino di 9 anni, figlio di una giornalista dell’area flegrea e che ieri mattina ha avuto un malore in strada. Il bambino all’improvviso, come ha raccontato la mamma, è svenuto. Attimi di terrore. La madre ha subito allertato il 118, ma dopo aver atteso minuti interi prima di ricevere un “pronto 118” ha dovuto ulteriormente attendere l’arrivo dell’ambulanza per oltre 45 minuti.

Due mezzi de 118 sono passati lungo via Campana, luogo del fatto, ma sebbene i segnali delle persone presenti, non si sono fermati. La donna ha caricato il figlio in auto senza sapere se quella procedura poteva arrecargli altri danni, ma visto che dal 118 non arrivavano conferme, la decisione più veloce è stata quella di trasportarlo al Santobono. Assistito dai medici del nosocomio pediatrico, il bambino è stato monitorato per mezza giornata.