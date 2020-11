Un assessore positivo al Covid-19: sindaco e altri componenti della giunta in isolamento in attesa di tampone. Ansia a palazzo Baronale, dove il primo cittadino Giovanni Palomba, a capo del Centro operativo attivo presso la casa comunale, ha comunicato la positività di uno dei suoi collaboratori all’interno dell’esecutivo (senza rivelarne l’identità): «A seguito di accertata forma asintomatica al Covid-19 di un componente della giunta comunale – si legge in una nota diramata dal portavoce del sindaco – è stata immediatamente predisposta l’attivazione della relativa procedura prevista, su indicazione dell’Asl Napoli 3 Sud».

«Così come da protocollo del contact tracing – si legge ancora nel comunicato – nelle prossime ore l’intero organo esecutivo e dirigenziale cittadino si sottoporrà a tamponi. Restano garantite le funzioni amministrative dell’ente».