Quelle recinzioni in ferro, completamente abusive, erano state sistemate li’ per favorire l’attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti. Porte e cancelli ora rimossi grazie ad un’operazione ”Alto impatto”. E’ accaduto a Torre Annunziata, dove questa mattina gli agenti del locale commissariato e della polizia municipale, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del quarto reparto mobile, delle unita’ cinofile antidroga dell’ufficio prevenzione generale e di personale tecnico del Comune, hanno ispezionato da cima a fondo il parco Penniniello allo scopo proprio di individuare e rimuovere manufatti abusivi e contrastare il fenomeno dello commercializzazione di droga.

Nel corso dell’attivita’, durante la quale sono state rimosse porte e recinzioni in ferro poste abusivamente all’interno delle palazzine del rione, sono state identificate complessivamente 83 persone, 35 delle quali con precedenti di polizia, e controllati 57 veicoli, di cui uno e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo per la mancata copertura assicurativa. Sono state contestate inoltre due violazioni del codice della strada, rispettivamente perche’ il conducente non aveva al seguito la patente di guida e perche’ un altro circolava nonostante il suo documento di guida fosse stato sospeso. Infine sono state elevate cinque sanzioni per inottemperanza alle misure anti Covid-19 nei confronti di altrettanti soggetti allontanatisi dal Comune di residenza senza giustificato motivo.