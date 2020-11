Le hanno portato via 1900 euro per 6 succhi di frutta. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno arrestato a Villaricca una 40enne per truffa ai danni di una 82enne. Come ricostruito dai militari, un’anziana riceve una telefonata. L’interlocutore si presenta come il nipote e le chiede di consegnare al corriere che di li’ a breve sarebbe arrivato la somma di 1900 euro, per un prodotto acquistato sul web. Fortuna ha voluto che uno dei ‘veri’ nipoti fosse con lei. Ha ascoltato la conversazione e mentre la nonna ancora temporeggiava al telefono, ha allertato i carabinieri, che si sono appostati attorno all’abitazione e al suo interno.

Quando alla porta si e’ presentato il finto corriere erano gia’ pronti per intervenire. L’anziana ha consegnato il denaro, ricevuto il “pacco” e solo allora sono scattate le manette. All’interno del pacco solo 6 brick di succo di frutta. L’uomo e’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.