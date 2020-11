È deceduta questa mattina, nell’area Covid dell’unità operativa di geriatria dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 91enne residente a Volturara Irpina. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era arrivata ieri sera in gravi condizioni al pronto soccorso della Città ospedaliera ed era stata ricoverata in terapia subintensiva. Dopo si è aggravata in pochissimo tempo e si è spenta già prima che potesse passare in terapia intensiva.

Il conto delle vittime del Covid-19 all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino sale a quota 22. A Volturara Irpina è scoppiato un focolaio nella locale residenza sanitaria assistita con 82 positivi tra ospiti e operatori.