Nuovo contagio da Coronavirus tra i dipendenti del Comune di San Gennaro Vesuviano. Il sindaco Antonio Russo ha disposto la chiusura del Municipio per sanificare i locali e dopo lo stop che durerà fino a domani, gli uffici saranno riaccessibili per giovedì 12. Continuano dunque a crescere i casi di Coronavirus nella città sangennarese dove nella prima ondato non venne registrato neppure un solo positivo.

Per la seconda ondata, intanto, non è la prima volta che il sindaco Russo si vede costretto a tenere chiusa la casa municipale. Nelle scorse settimane erano state rilevati positivi anche all’interno dell’Amministrazione che si è appena insediata.