“Cari concittadini, un’altra grave notizia ci ha scosso stasera. Dopo Gigino e Alberto, un altro ex dipendente comunale da poco in pensione, la cara Mariella Scuotto, ci è stata portata via dal Covid-19. Ci lascia una donna dolce, generosa e disponibile, benvoluta da tutti e che per molti anni aveva, tra l’altro, lavorato come segretaria del Forum delle Associazioni. Alla famiglia vanno il pensiero e l’abbraccio mio e di tutta la Città in queste tragiche ore. I decessi degli ultimi giorni, insieme all’alto numero di contagiati in città, mi spingono a prendere ulteriori misure per provare a frenare il contagio: oggi firmerò una nuova ordinanza, sentito il Centro Operativo Comunale, che al momento è in fase di redazione”. Scrive su Facebook Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano sul decesso della sua concittadina”.

“Intanto è indispensabile che tutti i cittadini seguano alla lettera le indicazioni previste dalle leggi, uscendo di casa il meno possibile e solo per motivi di necessità e di urgenza. Nelle prossime ore saranno ulteriormente intensificati i controlli nelle strade. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari, agli amici che purtroppo ci hanno lasciato a causa di questa orribile malattia”.