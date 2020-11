Nella settimana appena trascorsa gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” nei Comuni di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio. Nel corso dell’attività sono state identificate 506 persone e controllati 215 autoveicoli di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 16 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancanza dei documenti di circolazione e per mancata revisione periodica.

Infine, i poliziotti hanno notato in via Filippo Turati a San Giorgio a Cremano due persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga disfacendosi di una bustina con 4 grammi di hashish che è stata recuperata e sequestrata.