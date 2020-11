“De Luca si vanta sempre del fatto che la Campania ha la percentuale piu’ bassa di decessi ma il rapporto sui contagiati dovrebbe farci essere come la Baviera: eppure la nostra sanita’ non e’ a quel livello, quindi il dato e’ falso”. Lo ha dichiarato Stefano Caldoro intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc. Caldoro lancia la sua accusa: “De Luca si fa vanto di cio’ che dimostra la gravita’ in Campania. Sono numeri che non hanno valore da punto di vista sanitario. Ripeto: sono dati falsi e me ne assumo la responsabilita’”.

Sulle tensione tra Comune e Regione l’ex governatore aggiunge: “la scorsa settimana eravamo consapevoli della situazione fuori controllo negli ospedali, le file nelle auto. Questo scontro non puo’ continuare, e’ infinito. Ieri ho ascoltato parole fuori controllo, De Luca non e’ sereno e va in tv a offendere gli altri”.