Aveva soli 16 anni la vittima del tragico incidente avvenuto a Limatola. A perdere la vita è Antonio Suppa. Il giovane è deceduto dopo che l’auto si è schiantata contro un muro di cemento per poi ribaltarsi. La tragedia si è consumata sabato poco dopo le 21 quando la Mini su cui viaggiano tre ragazzi, nell’imboccare la strada provinciale 119 che attraversa l’intero centro di Limatola, a pochi metri dal municipio in via San Rocco, si è schiantata contro un muretto, basso, in cemento armato e si è ribaltata.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i carabinieri della compagnia di Montesarchio e la Polizia del commissariato telesino. Le condizioni del ragazzo che viaggiava sul sedile posteriore sono apparse subito le più gravi. Inutile la corsa in ospedale.