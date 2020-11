“Ottaviano tutta esprime il cordoglio per la morte di Achille Scudieri, imprenditore lungimirante e straordinario punto di riferimento per tutta la città. Achille Scudieri qui ha investito, qui è rimasto, qui ha creato lavoro: a questo territorio ha dato tanto, dimostrando di essere un ottavianese vero. Ci stringiamo intorno ai familiari”, a dirlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

Di seguito il comunicato stampa del Gruppo Adler: Domenica 22 novembre, con la stessa serenità che ha contraddistinto la sua vita, si è spento Achille Scudieri, fondatore nel 1956 di Adler Plastic. Lo annunciano con dolore la moglie Milena, i figli Paolo con Rosa e Nadia con Peppe, i familiari tutti e tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo, con gratitudine per l’esempio offerto come imprenditore e lavoratore, avendo sempre considerato l’azienda la sua vita. Conformemente alle disposizioni previste dalla normativa di contrasto al Covid-19, si dispensa da visite e la famiglia annuncia che la cerimonia funebre avverrà in forma privata.