Sono 18.484 i residenti a Napoli attualmente positivi al Covid-19, circa l’1,9% della popolazione cittadina. Il dato degli attualmente positivi è contenuto nel bollettino diffuso oggi dal Comune di NAPOLI sulla base dei dati forniti dalla Asl Napoli 1 Centro. Dei 18.484 attualmente positivi al coronavirus, 18.081 sono in isolamento domiciliare e 403 sono ricoverati in ospedale, di cui 43 in terapia intensiva.

Sono complessivamente 25.017 i casi di positività al coronavirus registrati nella città di Napoli dall’inizio della pandemia (979 i casi in più rispetto a lunedì 16 novembre, giorno in cui è stato diffuso l’ultimo bollettino): oltre ai 18.484 attualmente positivi si contano 6.161 persone guarite, 372 le persone decedute.