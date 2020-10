Zielinski positivo al Covid dopo Napoli-Genoa: è c’è anche un altro contagio

By

Brutte notizie in casa Napoli: il club azzurro deve registrare le prime due positività nel gruppo squadra dopo la lunga pandemia. «Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi». Tutto il gruppo Napoli è asintomatico, compresi i due positivi, che stanno bene e questa mattina erano entrambi a Castel Volturno. Entrambi sono stati messi in isolamento in attesa di ulteriori controlli. Zielinski trascorrerà il periodo di quarantena nella sua abitazione sulla collina di Posillipo: dovrà saltare la sfida con la Juve e la convocazione della sua nazionale.