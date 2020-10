È la provincia di Napoli quella che registra il maggior numero di nuovi casi di coronavirus con un aumento di 2.210 contagi. Seguono Milano (+1.940), Torino (+1.490), Monza e Brianza (+1.362), Roma (+1.359). Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull’emergenza Covid in Italia.

La possibilità di un lockdown per le grandi città, come Milano o Napoli, “è una opzione prevista, utile e transitoria per raffreddare la velocità di crescita dei contagi. È stata già utilizzata in passato con le zone rosse, ma dipende dalle Regioni”. Lo ha sottolineato Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts) rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’attuale quadro epidemiologico in Italia.