Vigile positivo nel Vesuviano: chiuso il comando per sanificazione

Nuovo caso di Coronavirus tra i dipendenti comunali a Casalnuovo: scattano la chiusura (a tempo indeterminato) del comando di polizia municipale dove presta servizio l’uomo contagiato e la sanificazione della sede centrale del Palazzo di città. L’annuncio è arrivato dal primo cittadino Massimo Pelliccia attraverso il proprio profilo istituzionale: «Abbiamo già provveduto a chiudere l’accesso al pubblico per chi accede agli uffici comunali: nel pomeriggio non ci sarà il consueto rientro per sanificate l’intero edificio. Da domani partirà uno screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il personale in questione e che in via cautelativa sono già stati isolati. Vi aggiornerò man mano».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE