Un 12enne del Nolano si rompe il polso in bici: in ospedale risulta positivo al Covid

Nell’unità operativa di Pediatria, invece, è stato ricoverato ieri un 12enne residente nell’area Nolana, per una frattura al polso riportata a seguito di una caduta dalla bicicletta. Al momento dell’accesso al Pronto soccorso pediatrico, sia all’adolescente che alla madre che lo ha accompagnato è stato effettuato in tampone rapido, che ha dato esito negativo per la donna, ma positivo per il figlio. In attesa dell’esito del successivo tampone molecolare naso-faringeo, che ha confermato la positività del 12enne, il ragazzo è stato ricoverato nella stanza di isolamento in Pediatria e nel pomeriggio, seguendo definiti percorsi e dettagliate procedure di sicurezza, è stato sottoposto, dagli operatori dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito.

