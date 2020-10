È in corso un’inchiesta da parte del Tribunale di Vallo della Lucania sulla morte della 22enne Nancy Chirichiello (nella foto), la giovane originaria di Licusati, frazione di Camerota, che si è spenta nella sua abitazione mercoledì sera. A stroncarla un malore fulminante. All’arrivo dei sanitari del 118, chiamati dai genitori della ragazza per lei non c’era ormai più nulla da fare. La famiglia ha presentato formale querela da parte del proprio legale. La salma è stata sequestrata e trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, disposto l’esame autoptico. Toccherà al medico legale chiarire cosa possa aver ucciso Nancy, un aneurisma o un arresto cardiaco. La 22enne qualche giorno prima sarebbe stata accompagnata in ospedale a Vallo, accusava forti dolori al petto e rigurgiti. Sarebbe stata sottoposta ad alcuni accertamenti e poi dimessa. A visitarla pare anche il suo medico di base.

La magistratura dovrà far luce sulla morte di Nancy Chirichiello, capire se poteva essere evitata dai sanitari che l’hanno avuta in cura. Bandiere a mezz’asta e due giorni di lutto cittadino a Camerota. Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Nancy, adorabile ragazza, è venuta a mancare. Un dolore improvviso che ha stravolto tutti». Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di chi ha amato e conosciuto Nancy. Tra questi quello struggente della sua insegnante di danza: «Piccola mia, spero tu possa proteggerci da lassù. Da ora in avanti ballerai con gli angeli».