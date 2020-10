Tragico investimento oggi a Gianturco dove un tir ha investito un uomo di 72 anni. Inutile la corsa all’ospedale Cardarelli. L’uomo non ce l’ha fatta. Il fatto è accaduto alla rotatoria tra via Gianturco e via Taddeo da Sessa. Da quest’ultima proveniva il tir che stava per entrare verso la strada provinciale 162. Il fatto è avvenuto in un punto in cui gli attraversamenti dei pedoni sono frequenti e spesso poco disciplinati. Tuttavia, va specificato che la dinamica in questione ancora non è stata chiarita. Intanto il veicolo è stato sequestrato. L’anziano è stato investito intorno alle 15 del pomeriggio di ieri ed è finito poco dopo in ospedale.